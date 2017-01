Mocos, cefalea, fiebre... ¿Gripe o resfriado?

Según los últimos datos del Gobierno de Aragón , que incluyen registros hasta el 25 de diciembre,. En concreto, desde el inicio de la temporada se han alcanzando los 45,8 casos por cada 100.000 habitantes. Esta incidencia es ligeramente superior a la registrada hace un año, una tendencia similar a la que se está viviendo en el resto de España , dondePero, ¿cómo se sabe que se sufre gripe y no un catarro o resfriado? Lomba recuerda que: dolor de cabeza, de garganta, estornudos, mocos y algo de fiebre. “Mientras que se mantenga en este ámbito, todo es normal y se trata de un resfriado habitual, de esos que se cogen unas dos veces al año. Si por el contrario,lo que se sufre es gripe y es necesario acudir al médico de cabecera para que valore la situación y recete los medicamentos más apropiados”, recuerda.Además de todos estos síntomas,Para evitarlo, según señalan los médicos, la mejor opción es la vacuna, cuya campaña comenzó en Aragón el 24 de octubre. A pesar de que está dirigida principalmente a grupos de riesgo como “personas mayores de 65 años, cuidadores, embarazadas y trabajadores sanitarios”, cualquier persona puede pedir cita en el centro de salud para que le vacunen. Según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón,Como la gripe es un virus que se contagia especialmente por vía aérea, a través del habla, la tos o los estornudos; otros consejos para prevenirla sonde manera continua yni tampoco alimentos”. También es recomendable ventilar bien las habitaciones y cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable para tirarlo a la basura inmediatamente.Asimismo, Lomba recuerda que, para que el cuerpo responda lo mejor posible a la gripe o a cualquier resfriado, es beneficioso, especialmente con alimentos que contengan vitamina C,. “No te asegura que no vayas a coger el virus o resfriarte, pero sí que ayuda a que no sea tan fuerte”, subraya.



Tratamiento

El tratamiento de ambas enfermedades se centra, principalmente, en aliviar los síntomas. Por ello,También es recomendable guardar reposo y beber suficientes líquidos, tanto agua como zumos.