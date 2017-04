Los infartos y derrames cerebrales se consolidan como la primera causa de muerte laboral en 2016

De los 509 fallecidos por accidentes de trabajo hasta octubre de 2016, 184 fueron por infartos o derrames cerebrales, consolidándose como la primera causa de muerte laboral, según alerta el sindicato UGT, que advierte que los datos de accidentes de trabajo constatan la tendencia alcista de la siniestralidad laboral.



Concretamente, en los diez primeros meses del año se han producido 464.086 accidentes que han causado la baja del trabajador, son 30.957 más (un 7,1%) que en el mismo periodo de 2015. Por otra parte, se han notificado 614.805 accidentes sin baja, 18.378 más que en 2015, lo que supone un incremento del 3,1%.Entre los accidentes que han causado baja,aumentando los mismos en 26.528 (un 7,1%), mientras que 62.168 fueron in itínere (4.429 más que los notificados hasta octubre de 2015, un 7,7%).De las 509 personas que perdieron la vida por motivo del trabajo -2 menos que en el mismo periodo de 2015-, 184 fallecieron por infartos y derrames cerebrales.señalan en un comunicado, donde afirman que, "a su vez, tienen su caldo de cultivo en un mercado laboral cada vez más inestable y precario".Según los datos Encuestas Europeas de Condiciones de Trabajo, un gran volumen de trabajo y estar sometido a mucha presión, es algo muy común entre la población trabajadora europea. "La falta de control sobre el trabajo y el escaso apoyo social también son comunes, y las mujeres trabajan más a tiempo parcial que los hombres.advierten.Por otro lado, el sindicato recuerda que diversas investigaciones recopiladas por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo muestran que los riesgos psicosociales son la causa de entre un 50 y un 60% de todas las jornadas de trabajo perdidas. Además, se estima que los trastornos de salud mental costarán a la Unión Europea 240.000 millones de euros al año.Respecto a la causa más frecuente de accidentes durante la jornada laboral, el sindicato señala que el pasado año han continuado siendo los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculoesquelético.De cara a este nuevo año, el sindicato cree que es necesario mejorar la calidad de los datos estadísticos de la siniestralidad laboral, que presenta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social mensualmente, "porque existe un claro subregistro de los accidentes mortales, dudas en cuanto a la gravedad del accidente ocurrido, muchas enfermedades profesionales continúan sin aflorar"."La consecuencia es que no conocemos realmente la situación de la accidentabilidad laboral en España y no podemos corregir las deficiencias existentes en el plano preventivo", concluyen.