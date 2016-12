Ocho de cada diez compradores compulsivos son mujeres, un trastorno que está en aumento, según ha afirmado a la psicóloga del Hospital Quirónsalud Donostia, Vicenta Giménez, quien ha asegurado que el perfil corresponde a una mujer de entre 30 y 40 años sin diferencia en clase social y que se inició en las compras compulsivas en su adolescencia.



Consumismo

Deseo

irrefr

enable

, además, la Navidad es un período en el que se vende la imagen de felicidad y la publicidad contribuye notablemente a ello, ofreciendo una imagen de una falsa felicidad.Lo primero que se ha de tener en cuenta esdel que se dispone, ha aconsejado la especialista.Otra de las recomendaciones son, siendo de esta forma más consciente del gasto que se está realizando. También es aconsejable evitar los centros comerciales durante los días de mayor afluencia o ir de compras acompañados.La publicidad también nos ofrece una imagen de felicidad a través de la adquisición de objetos externos y la felicidad solo puede venir desde dentro de cada uno de nosotros, nunca desde el exterior"."Hay una tendencia a minimizar el hecho de comprar casi a diario, de no poder regresar a casa sin una compra nueva".debido a que ya no es necesario salir a la calle para poder comprar., un intento de calmar un nerviosismo, insatisfacción, tristeza, ansiedad o vacío interno. ", que a través de la publicidad y la sociedad consumista dan la imagen de calmarles de bienestar, felicidad y éxito", ha explicado la doctora Giménez."No se trata de concedernos un capricho o un regalo, sino de la satisfacción de comprar, gastar, sentirse poderosos, con la fantasía de poder tomar decisiones".que acaban en una conducta adictiva, obsesiva y compulsiva, "de la que no se puede salir por sí misma", ha concluido la psicóloga.Ir al suplemento de salud