Relatos que dan voz a la población africana

"Si conseguimos que cada vez más personas piensen en las injusticias que hay en el mundo y escriban sobre ellas, estaremos más cerca de solventarlas", defendía este médico aragonés minutos antes de anunciar los tres relatos ganadores de sendas categorías del certamen: '', '' y ''.En un acto celebrado en el, y oficiado por el presentador de Aragón TV, el jurado de esta segunda edición del Concurso de Microrrelatos Solidarios Ilumináfrica entregó sus premios a los ganadores de cada categoría, elegidos entrey nueve relatos finalistas que también fueron premiados.



Los tres relatos ganadores

La zaragozana María Sancho se hizo con el primer premio en la categoría '' por su microrrelato ' África y Luminosa '., de Grupo Jab, entregó este galardón patrocinado por esta empresa aragones­a.En la categoría de '', recogió el premio, por el relato titulado ' Gris en la reserva '. El premio, una estancia para dos personas en el Monasterio de Boltaña, estuvo patrocinado pory se encargó de entregarlo el director de Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Ringo Válvulas Una nueva ilusión ', de, fue el relato ganador en la categoría de 'Cooperación', cuyo premio -una suscripción a HERALDO DE ARAGÓN- entregó la periodista y subdirectora de HERALDO DE ARAGÓN"Es una alegría muy grande poder dar las gracias a Ilumináfrica y a todos los que estáis apoyando la labor de la Fundación. Estos últimos meses son muy complicados porque tenemos que dar noticias de guerra, oscuridad, violencia... Poner luz en las tinieblas y ponerle nombre a la cooperación es una de las mejores cosas de la vida y también de esta profesión. Dais luz a la gente de África y a todos nosotros”, remarcó la subdirectora de HERALDO DE ARAGÓN tras entregar el galardón.



Lucha contra la ceguera evitable en el continente africano

Desde 2007, la labor de esta Fundación se ha mantenido en el tiempo gracias al trabajo de cientos de cooperantes de toda España que dedican sus vacaciones a asistir a aquellos que no tienen nada. Más de 3.600 operaciones en 35 expediciones al Chad han inspirado estos relatos que hoy dan voz a una parte invisible de África.El acto, celebrado a las 20.15 en el, ha contado por segundo año consecutivo con la presencia delquien animó a estos profesionales a seguir "luchando y peleando" para llevar la ayuda allí donde se necesita. "Hubo un tiempo en el que los presupuestos iban más holgados y el Salud les proporcionaba un permiso para ir allí. Esto se acabó, y quiero destacar que estos profesionales siguen yendo utilizando sus vacaciones y días de libranza, lo que le da más valor aún a la labor que están realizando”, destacó Celaya.Por su parte,, subrayó la importancia de contar con un grupo de médicos cooperantes constituido por oftalmólogos y compañeros de profesión. “Os doy la enhorabuena porque no solamente gracias a las acciones en el sitio, sino tambiény potenciáis que la colaboración aumente entre aquellos que lo tenemos todo y no somos conscientes de ello con respecto a los que no tienen nada”, concluyó.Ir al suplemento del II Concurso de Microrrelatos Solidarios Ilumináfrica