Comer fuera de casa en Navidades aumenta el riesgo de reacción alérgica en niños

Para evitar reacciones,y para ello han editado la guía ' Navidades felices y seguras para niños alérgicos a alimentos ' disponible en su página web www.seicap.es Entre un 4 y un 8% de la población infantil padece alergia alimentaria por ese orden, según la SEICAP. “por lo que no es extraño encontrarnos con al menos un niño alérgico en la mesa durante la cantidad de comidas que se hacen en Navidades”, asegura el doctor Echeverría. Además, hay que tener en cuenta que "de qué es lo que comen por si sufren una posible reacción”, comenta. Este especialista señala así la importancia dey, si es posible, acordarlo con el familiar encargado de preparar la cena o la comida para evitar riesgos innecesarios. “, tanto en los procesos de elaboración de los platos como a la hora de servirlos, pues”, señala.Por otro lado, se debeque van a componer el menú navideño. “Hay que saber, en forma de trazas o que aparecen en las etiquetas como aditivos o con nombres técnicos”, indica el doctor Echeverría. Desde febrero de 2015, ya que, según se explica en el artículo, la mayoría de incidentes de alergia alimentaria tienen su origen en ellos. “Como ya denunció la SEICAP,, por lo que se debe estar alerta ante cualquier presencia de alérgenos puesto que las consecuencias pueden ser fatales”, explica.Otro de los consejos que incluye la guía de SEICAP es. “No debemos aislarles ni apartarles a la hora de sentarse a la mesa.. Además, es importante no ofrecerles alimentos, “a pesar de que cada vez más estos niños están muy concienciados con su enfermedad, pero siempre puede haber alguno que no lo esté o que sea demasiado pequeño como para saber qué puede comer”, añade.En caso de que un niño alérgico ingiera algo por accidente durante una comida navideña, “se deberá observar el tipo de reacción y actuar en consecuencia ya que puede sufrir un shock anafiláctico”, subraya el doctor Echeverría. En caso de anafilaxia o reacción severa, será preciso, algo que suele quedar en el olvido”, admite. Un estudio reciente publicado en The Journal of Pediatrics confirmó que, enumera el doctor Echeverría. Si los síntomas son digestivos se recomienda darles líquidos de rehidratación y antihistamínicos, para los síntomas de piel se suelen usar también antihistamínicos, igual que para los de nariz o de ojos. En todos los casos anteriores se pueden usar corticoides tomados o inyectados.Ir al suplemento de salud