Me sorprendo de mis sentimientos hacia esta tierra. Tierra que no me vio nacer, pero que me vio crecer. Tierra a la que me siento unida y conectada. Y ahora más que nunca, que vuelvo tras unos años lejos de aquí.

Admiro los atardeceres, admiro la nobleza y simpatía de la gente, el acento me hace sonreír… y estoy segura que el cierzo antes no tenía tanta fuerza.

Estoy deseando reencontrarme con lugares que conservo en mi memoria: Ordesa, Broto… volver a oler el Pirineo, volver a sumergirme en su belleza, volver a ver y sentir la inspiración que evoca su naturaleza.

Mi tierra me vuelve a dar la bienvenida. Lo que soy, mi corazón y mi familia están aquí. ¿Qué más puedo pedir?

