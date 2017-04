El viento te llevará mi voz

Escucho. Sólo me llega el rumor de las hojas, el trino de un pájaro esquivo. El canturreo del barranco cercano me despista. Querría despojarme de la ropa y de la sangre del combate, sumergirme desnudo e inocente en la poza cercana.

Vuelvo a escuchar. Falsa alarma. Siguen mi rastro, pero no me hallarán en este bosque que tan bien conozco. Aquí los despistaré y esperaré mi oportunidad para cruzar el Portillón de Benás, oculto entre la niebla, protegido por la nieve y el abismo.

Huele a humedad, a las setas que cogíamos cuando nos besamos por primera vez. Cuando aún no éramos traidores. Estoy empapado. Ya he olvidado cómo llegué aquí. Ya no pienso, sólo camino hacia ti, hacia ese futuro que nos espera cuando consiga reunirme contigo al otro lado de estas montañas que nunca volveremos a ver.

