Ayer se me apareció Dios, me miró serio y dijo... Por cierto, cómo se parece el tío a Clint Eastwood, al de ahora, al viejo; como que estuve a punto de preguntarle por su Gran Torino... Bueno, a lo que voy, va el tío y me dice: "¿Se puede saber por qué no vais al museo de Lérida a coger lo que es vuestro?". Me puse nervioso, claro, y apenas pude balbucear: "Es que... ¿no pretenderás que... empecemos una guerra civil... o algo así?". Torció el morro: "Claro, tampoco hay que pasarse; puede que tengas razón". Meditó un momento: "Esto es lo que vamos a hacer. Esperáis un ratico y, cuando las consecuencias vayan a limitarse a un conflicto diplomático interminable, ¡a por ellos!".