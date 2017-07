Jaguar F-Pace, mejor coche del año según el Women's World Car of the Year

Facilidad de conducción, estética y confort, consumo y relación calidad-precio. Estos son algunos de los criterios que el pasado 2016 evaluó en más de 200 vehículos el Women's World Car of the Year, con el objetivo de elegir el mejor coche del año. Una distinción que esta vez ha recaído en el Jaguar F-Pace, primer SUV de la marca inglesa que no podría celebrar de mejor manera su llegada al mercado.