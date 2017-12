Dacia Lodgy GLP: Un monovolumen 'low cost' a todo gas

No es un coche para sibaritas del motor, ni para quienes buscan altas prestaciones, ni tapicerías de lujo y de diseño en su interior. El Dacia Lodgy GLP es un vehículo útil, práctico y especialmente económico que juega con otras bazas que lo convierten en un automóvil muy interesante.

Un enorme espacio interior –con siete plazas–, un precio inigualable en el mercado (13.065 euros, sin descuentos) y, sobre todo, un consumo imbatible gracias a su motor alimentado con gasolina (102 caballos de potencia) y GLP (gas licuado de petróleo).

El Lodgy GLP es un coche racional y con una relación calidad precio más que razonable. En cualquier caso, no es un híbrido, sino que consume tanto gasolina como gas, lo que le permite circular indistintamente con los dos. El depósito GLP va instalado en el hueco de la rueda de repuesto con lo que no le resta espacio del maletero. El conductor no nota diferencias en su conducción, solo tendrá que repostar gasolina y GLP.