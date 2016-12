La suerte deja 12 millones entre Andorra y Alcañiz y más de 700.000 euros en Zaragoza

El de ayer no fue un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional excesivamente aragonés, pero la suerte dejó buen sabor de boca sobre todo en las Cuencas Mineras, en Andorra y en Alcañiz, donde después de un año lleno de incertidumbres en el sector del carbón repartieron 12 millones de euros gracias a las 60 series del cuarto premio 07211. La mayoría –45 series– las adquirieron los chicos del club Balonmano Alcañiz en la administración Hortensia Valero, en Andorra, que han sido los grandes triunfadores de la Comunidad.



En el resto del territorio,. Eldejó 625.000 euros, que se vendieron en la estación intermodal de la capital y en la calle de Baltasar Gracián, además de en los estancos de las localidades de la provincia en. Y a estos se suman el reguero de cuartos y quintos premios que animaron la jornada eny en los zaragozanos barrios de. Pero este año no fue el de la provincia de Huesca, que suele estar tocada por la varita de la diosa fortuna. Los oscenses no pudieron repetir la celebración de la lluvia de millones que hace cinco años bendijo a. Solo tuvieron un décimo premiado del, que se repartió en. Es decir, 6.000 euros.En total,, menos de la mitad de lo que se recogió en 2015. Pero, como ya avanzaba el eslogan de la Lotería,. Y este fue un sorteo especialmente repartido, tanto a nivel nacional como en la Comunidad. No solo porque los premios, aunque poco cuantiosos, llegaron a distintas localidades. Sino porque, sobre todo,gracias a la venta de pequeñas participaciones. La alegría de la lotería "que nunca toca" inundó las casas de los jóvenes del balonmano, pero también de los vecinos y amigos del club. La mayoría,. Pero la ilusión y la esperanza de los vendedores lo desbordaba todo. En la, en la calle de Baltasar Gracián, Eduardo Alamán, el lotero, estaba radiante después de saber que habían repartido la suerte del segundo premio. ". Ojalá podamos conocer al premiado para darle la enhorabuena", comentaba. En los pueblos de la provincia también seguía el secreto de los afortunados ya llegada la tarde. "No tenemos ni idea de si será algún vecino del pueblo, un trabajador del polígono o alguien que viniera de paso", indicabaen el que salió otro décimo del segundo. En cualquier caso, todos están listos para que la fortuna siga girando y se pare aquí el día del Niño.