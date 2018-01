Los conductores con los que nunca desearías coincidir en Blablacar

Ya lo has decidido. Cansado de los interminables trayectos en tren o de tener que ir corriendo para poder llegar al autobús, por fin vas a realizar tu primer viaje en Blablacar, una de las plataformas de viajes más usada por su comodidad, su precio y su flexibilidad de horarios. Después de descargarte la aplicación es el momento de elegir a tu acompañante en este primer viaje. Tras leer cientos de comentarios, mirar las imágenes y leer las descripciones de todos los usuarios, ya tienes la opción idónea. Aunque casi todos los viajes suelen resultar agradables, al igual que sus conductores, estos son algunos de los casos con los que es mejor que no coincidas nunca. ‘El mudo’

Entablar conversación con una persona que no conoces puede resultar complicado e incluso en algunas ocasiones imposible. No hay nada más incómodo que los silencios interminables y, por desgracia, a veces pueden ser constantes. El caso del conductor ‘mudo’ es uno de los peores que te pueden tocar en Blablacar y más si vas a realizar un trayecto largo. Después de intentar hablar de todos los tópicos (el tiempo, la ciudad que visitas o el trabajo) y recibir monosílabos, optas por resignarte, observar las maravillosas vistas, que según tu destino pueden ser campos desiertos o cientos de coches por las autovías más transitadas, y pensar en tus próximos planes y en la valoración que vas a poner nada más bajar de ese coche.

‘Los enamorados’

Si tienes la ‘enorme suerte’ de coincidir con ‘los enamorados’, al final del trayecto pondrás en duda la frase de que no hay nada más bonito que el amor. Después de escuchar cómo se conocieron, sus planes de futuro y, como no, los nombres de los hijos que van a tener, parecerá que los conoces desde hace una eternidad. Un viaje en el que no te van a faltar besos incómodos, risas tontas y todo tipo de apelativos, y es que 'cariño' y 'corazón' serán las palabras más repetidas por minuto.

‘El dj’