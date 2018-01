Kim Jong-un tiene cuenta de Twitter y lo peta

Twitter, además de un campo activo de actualidad y debate, es un foco de chanzas y humor que se aviva gracias a la comodidad de opinar a través de un perfil y a la cuasi permanente conectividad de muchos de sus usuarios.

Hilando dentro del humor que se respira en Twitter, el que se tiñe de negro -a pesar de que a veces es difícil distinguir los límites entre el humor y el ataque un tanto difusos- tiene miles de seguidores.

El humor negro ha llegado incluso a utilizarse como arma, tal y como sucedió tras la aparición del terrorista autodenominado El Cordobés, que amenazó en las redes sociales tras perpetrarse el atentado en Barcelona y Cambrils el pasado verano y a quien los usuarios de Twitter respondieron con memes, burlas y parodias junto al hashtag #humorcontraelterror. Es uno de los ejemplos más impactantes debido al alcance emocional del tema, pero desde luego no el único, ya que cualquier tema de actualidad puede ser una diana, como ha demostrado la red con la independencia de Cataluña, el vestido de Pedroche o incluso una ola de calor.

Sea un arma o no, el humor negro tiene muchos adeptos. No hay otra explicación a que un twitter ‘fake’ del dictador de Corea del Norte tenga 893K seguidores. Y no es el único personaje público cuya imagen ha caído en las fauces de un autodeclarado ‘community manager’ con bastante picardía. Estos son algunos de ellos: