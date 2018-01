Cómo pedir ayuda con tu teléfono móvil en caso de emergencia

Se terminó el guardar contactos como 'AaMamá', 'AaPapá' o AaMenganito' para que, en caso de que necesites ayuda, cualquiera pueda contactar con personas de tu confianza de forma rápida y sencilla. Tu móvil tiene un patrón, un reconocimiento de huella dactilar, ¡y buena suerte si además no tienes que responder una pregunta sobre cómo se llamaba tu primera mascota para acceder a la lista de contactos! Esto es producto del avance tecnológico: los teléfonos móviles han pasado de ser una agenda telefónica a un diario personal e ilustrado de tu vida, por lo que la privacidad, traducida en estos patrones de desbloqueo, es casi imprescindible. Pero entonces, ¿cómo puedes pedir ayuda cuando vives o presencias una emergencia? A raíz de este tema y del mediático caso de Diana Quer, el debate no solo ha vuelto a abrirse sino que en las redes sociales han aparecido soluciones como esta: ¡CHICAS con iPhones! Si tu alguna vez estas en una situación peligrosa o insegura, presiona el botón de bloqueo en el teléfono 5 veces, desliza el SOS, y el GPS se activará enviando un ping a la estación de policía más cercana y se enviará un oficial.

RT PARA SALVAR UNA VIDA. pic.twitter.com/kIircWqJJC — nara (@echeloneazy) 30 de diciembre de 2017

¿El resultado? '60 K' de 'retuits' y '33 K' de 'me gusta', que ha esta publicación, el problema es que lo que dice no es cierto. Al menos, no del todo. Lo que hace este sistema es enviar un mensaje con tu geolocalización a un contacto que tú hayas predeterminado, pero no a los cuerpos de seguridad. Así lo ha expicado la Policía Nacional: