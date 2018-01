¡Tremendo error en el rosco de Pasapalabra!

Las hemerotecas televisivas están repletas de anécdotas, curiosidades, gazapos, situaciones inesperadas… Y uno de los concursos estrella de la tarde como es Pasapalabra no es una excepción. El programa, presentado por Christian Gálvez, vivió este lunes un momento completamente insólito . Una vez hecho el recuento del rosco final y con José Manuel y Susana -los concursantes- empatados con 23 aciertos cada uno, el presentador se vio obligado a rectificar después de haber dado validez a una respuesta que era incorrecta.

Todo comenzó tras un bonito duelo entre ambos, que un día más volvieron a quedarse a las puertas de conseguir el ansiado bote de Pasapalabra. Sin, previsiblemente, haber cometido ningún error, los dos agotaron su tiempo a solo dos palabras de redondear un rosco perfecto. Pero todo cambió cuando Christian Gálvez recibió un aviso por su pinganillo:

"Me piden, por favor, si puedes repetir la respuesta de la letra ‘J’: "Choza o casa miserable”, instó Gálvez. "Jatal, he dicho”, respondió Susana, ya con cierta cara de circunstancias, consciente de que algo empezaba a no ir demasiado bien. Una dudas que, tristemente para sus intereses, fueron disipadas muy rápidamente.

"Pues Susana, sintiéndolo mucho, y esto me duele casi seguro más que a ti, no lo podemos dar por válido porque "Choza o casa miserable, con la ‘J’, la respuesta correcta era jacal, con 'c", explicó el presentador.

Un error que, como se puede apreciar en el siguiente vídeo, la concursante aceptó con deportividad, felicitando a su oponente. Por su parte, José Manuel, todavía con cierta cara de incredulidad, resultó vencedor de los 1.200 euros que había en juego. El resultado final, por lo tanto, concluyó con José Manuel sumando 23 aciertos sin ningún error, mientras que Susana, una vez corregido el error del presentador, concluyó con 22 aciertos y un único error.

