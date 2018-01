Crece el 'regifting', la clandestina forma de rechazar regalos que no te gustan

¿Cuál es el regalo perfecto para un millennial? Es difícil de saber. Por eso, en fechas señaladas como estas, los detalles entre seres queridos no siempre cumplen las expectativas. Hay quien, consciente de poder equivocarse y con la buena intención de que el receptor pueda decidir qué quiere hacer con el presente, incluye el tiquet regalo. Para quien no tiene esa suerte, internet ha dado con una solución para muchos.

El 'regifting' –o vender en el mercado de segunda mano regalos “no deseados”- es una tendencia al alza en España que crece año tras año. La plataforma de compraventa Vibbo ha anunciado los resultados del estudio anual sobre 'Regalos de Navidad' realizado a sus usuarios en colaboración con la empresa de investigación de mercados Nicequesten. Entre los resultados del estudio, destaca la predisposición del 85% de los encuestados de vender aquellos regalos que no gusten estas navidades, mientras que casi el 50% afirma ya haberlo hecho alguna vez a través de internet. Lo que supone un 15% más que el año pasado.

Según se demuestra en el estudio, durante estas fechas, 4 de cada 10 personas recibe algún regalo que no quiere quedarse. El principal motivo para querer deshacerse de estos presentes es porque no los necesitan o simplemente porque saben que no los van a utilizar, y así lo afirman la mitad de los encuestados. Sin embargo, únicamente el 5% confiesa que lo vende porque prefiere quedarse con el dinero. El estudio también apunta que las pasadas navidades los consumidores que decidieron vender sus regalos no deseados por internet ingresaron unos 64€ de media, y un 12% recuperó incluso más de 100 euros.

Según Magalí Rey, Directora de Marketing de Vibbo, “actualmente están surgiendo nuevas formas de consumo basadas en la personalización y la inmediatez. Esta tendencia otorga mucho potencial a las plataformas digitales especializadas en segunda mano, ya que permiten a los consumidores sacar partido a esos objetos que han recibido o incluso que han comprado pero que ya no les sirven. En este sentido es predecible que continúen aumentando tendencias como el 'regifting', especialmente en navidades, ya que representa la alternativa más fácil para aquellos productos que no queremos”.

La ropa y la decoración son los regalos que más fallan

Un año más, la encuesta demuestra que regalar ropa y acertar sigue siendo muy complicado, ya que casi el 60% de los encuestados la sitúan entre los regalos navideños con los que más se equivocan sus allegados. Los complementos de moda también son un regalo arriesgado, puesto que un 30% afirma que nunca aciertan con ello. Además, este año los objetos de decoración completan la lista de regalos fallidos con un 20% de respuestas.

Al contrario, las videoconsolas, las entradas y los objetos de fotografía se presentan como las opciones con las que es más fácil acertar.

Por otro lado, el estudio también refleja que las personas que suelen equivocarse más en los regalos son los amigos invisibles en primer lugar, los amigos y los cuñados. Sin embargo, los que más aciertan en navidades son los hijos y los primos.

El ticket de compra ya no es (tan) importante

Actualmente, con el auge de internet, para los consumidores tener o no tener el ticket de compra ya no supone un problema para los regalos fallidos ya que pueden venderlos en plataformas de segunda mano.

Un 56% de los encuestados suele recibir el ticket de compra con los regalos que le hacen en Navidad para poder cambiarlos en la tienda original pero un 43% tendrá que buscar otras fórmulas para aquellos regalos que no quiera quedarse. Cuando disponen del ticket de compra lo más habitual es cambiar en la tienda los regalos que no se quieren pero hasta un 16% de los consumidores prefiere venderlo por internet y ganar dinero a pesar de tener el ticket para cambiarlo. Cuando no se tiene el ticket de compra y no se quiere el regalo, lo más habitual, en un 54% de los casos, es venderlo por internet. Solo un 14% se atreve a pedir el ticket de compra para cambiarlo en la tienda.

