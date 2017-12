¿Y si rescatas a Woody del fondo de tu armario?

¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño? ¿Las 'Polly Pocket'? ¿El garaje de 'Hot Wheels'? ¿La Mansión de Casper? ¿La granja de 'Pin y Pon'? ¿Hace cuánto no juegas con él? ¿Todavía lo guardas en tu armario?

La vida real no es como Toy Story, y es difícil que tus juguetes se reúnan para organizar fiestas o planear escapadas. Pero hay algo en lo que ambas escenas coinciden: siempre habrá un niño que disfrutará jugando con ellos. Así que... ¿por qué no darles una segunda vida? Si hace mucho tiempo que no sacas de la caja tus 'Barbies', tus 'Action Man' o esa famosa heladera, tal vez ha llegado el momento de darles otra oportunidad.

Y no importa que necesiten un cambio de pilas o algún que otro arreglo, porque Zaragoza Activa ofrece este viernes 22 de diciembre la oportunidad de devolver la vida a juguetes estropeados que han caído en el rincón del olvido.

Ese es el objetivo de 'Café Repair Especial Juguetes', un espacio en el que personas expertas en reparaciones ayudan a recuperar objetos estropeados o deteriorados, en un ambiente distendido de aprendizaje, diversión y convivencia vecinal.

La actividad se celebrará entre las 18.00 y las 21.00 horas en la sede de la antigua Azucarera de El Rabal. Cualquier persona puede llevar videoconsolas, juguetes electrónicos, de madera, mecánicos, de trapo, que funcionen a pilas o de cualquier tipo.

Además de reparar los juguetes estropeados, también se recogerán aquellos que los participantes quieran donar para entregarlos a la Asociación DYA Zaragoza.

Esta vez se pretende implicar a niños y jóvenes en cómo recuperar y dar sentido y utilidad a las cosas viejas frente a la presión de mensajes de consumo inmediato que priorizan la compra a la reparación. Toda la información se puede consultar en la Red Zac.

