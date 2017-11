La pregunta de Mónica Touron que descolocó a todos los concursantes de OT

Tras los últimos acontecimientos de la quinta gala, la vida y la formación siguen en Operación Triunfo. Ayer, la periodista Mónica Touron, especializada en comunicación y redes sociales, llegó a la Academia para hacer cuatro preguntas a los 12 concursantes que quedan en la casa. Las respuestas, entre risas nerviosas y reflexiones, fueron de lo más variado, pero lo que realmente causó revuelo en las redes sociales fueron las propias cuestiones, en especial, la última de todas ellas: "¿Cuántos años vive de media un elefante africano en libertad?"

Este usuario de twitter quiso resaltar la cara de Amaia ante semejante pregunta, pero parecida fue la del resto de sus compañeros. No obstante, lo intentaron y, entre las respuestas, hubo quien probó cifras al tuntún, como Ana Guerra, Cepeda o Amaia, y quien dio un giro a la pregunta con resolución: "Menos que uno en cautividad", contestó Alfred.

Lo cierto es que si formas parte del elenco de un programa de televisión en el que te forman para ser cantante, tal vez nunca hayas sentido la irrefrenable necesidad de preguntarte por el destino del elefante africano. Y, por supuesto, nadie lo sabe todo. Sin embargo, la pregunta no es tan descabellada por dos sencillas razones:

La primera: el elefante africano, víctima de una persecución que está diezmando la especie, es un tema por el que preocuparse, ya que según las cifras que presentó la Wildlife Conservation Society (WCS) en 2016, cerca de 35.000 elefantes mueren en África cada año por su marfil.

En segundo lugar, en el contexto de un tema tan polémico y comprometedor, la pregunta tiene una finalidad mucho más interesante que el saber contestarla correctamente: comprobar la capacidad de reacción. Por eso, quizás, la respuesta de Alfred -y la templanza con la que contestó- fue la más inteligente porque, a pesar de no responder con una cifra, no se puso nervioso, aceptó que desconocía la respuesta y lo resolvió con buen humor, sin decir nada que no fuese cierto.

Esta pregunta, como lo hace el "dime tres cualidades tuyas" con el que también se vieron las caras los concursantes y que es un clásico en las entrevistas de trabajo, muestra la trascendencia de actuar con humildad, mantener la calma y saber reaccionar con inteligencia, sobre todo si te conviertes en un personaje público y tu intimidad se expone en un canal casi las 24 horas del día. Por ello la dirección de la Academia debió considerar importante que entre las clases de canto, de interpretación y de baile, sería interesante mostrar a los concursantes la importancia de tomar conciencia de su propia imagen en los medios de comunicación.

Tras la entrevista, Touron explicó a los jóvenes de OT que ni ella misma conocía la respuesta, y que la había buscado por internet minutos antes: "En libertad según dicen, duran menos que antes. Están entre 15 y 20 años, aunque el ciclo natural son unos 60 u 80".

