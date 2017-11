Siete concursantes de OT que ya habían pasado por televisión

Algo tiene la nueva edición de Operación Triunfo que ha conseguido captar nuevos perfiles y reenganchar a viejos conocidos al programa. La audiencia y las redes sociales -algo que no existía en la primera edición- mandan, y han convertido a OT en 'trending topic' cada semana.

Entre las novedades de este año están, obviamente, los concursantes. Jóvenes que, en su mayoría, ya llevan unas cuantas lecciones de música a sus espaldas y muestran una gran variedad de perfiles, de inquietudes, de gustos y de tendencias. Y, entre los 18 concursantes que iniciaron la andadura de esta temporada, ha resultado que siete de ellos ya habían pasado por un plató anteriormente.

Amaia Romero: 'El Número Uno'

A ‘Amaia de España’, como han llegado a llamarla sus fans haciendo referencia a la ganadora de la primera edición de OT, le tocó la lotería con el tema ‘City of Stars’ que interpretó junto a su compañero de la Academia, Alfred; y ha enamorado a miles de espectadores con su naturalidad, su manejo del piano y su dulce voz.

Pero no es la primera vez que Amaia tiene fans. Su primera experiencia en un programa de música televisivo fue en 2012, en ‘El Número Uno’, de Antena 3. Y no todo el mundo estuvo de acuerdo cuando la misma Mónica Naranjo desempató la decisión del jurado expulsando a la joven del concurso con estas palabras:

“Por la experiencia que yo he tenido, por todo lo que he visto, que soy madre… Si los adultos no estamos preparados para el éxito, imagínate una cría. Te juro, Amaia, que te estoy haciendo el favor de tu vida. Ahora que eres joven. Porque si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán. Entonces… Perdóname. Nos veremos dentro de unos años”.

Aunque parezca mentira solo han pasado 5 años desde que una Amaia de 13, vestida con un brillante traje rosa, verde y amarillo, del plató de ‘El Número Uno’. Pero sí, Mónica Naranjo tenía razón y han vuelto a verse y, esta vez, Amaia es una de las favoritas de la audiencia, que podría postularse como ganadora de Operación Triunfo y, así, como una posible candidata para Eurovisión.

Alfred García: 'La Voz'

Tal y como explica en su página de Facebook, Alfred comenzó a cantar a los 3 años, influenciado por la tradición familiar y a día de hoy es cantautor, cursa el Superior en el Taller de Músics, compone y ha producido sus propias maquetas, videoclips o 'covers' que pueden verse en Youtube, entre otros pinitos en la industria musical. Y sin embargo, ninguno de los 'coaches' del programa de ‘La Voz’, de Telecinco, se giraron ante el ‘Waiting on the world to change», de John Mayer’ que interpretó Alfred en las audiciones a ciegas, por lo que ni Malú, ni Melendi, ni Manuel Carrasco ni Alejandro Sanz, lo quisieron en su equipo. Aunque Carrasco elogió su edad, Melendi su personalidad y Alejandro sus graves y su vibrato. A todo ello Alfred respondió: “esto solo es el principio”. Y su ingreso en la Academia es ejemplo de ello. ¿Se arrepentirán ahora los 'coaches'?

Luís Cepeda: 'La Voz'

Más éxito que Alfred tuvo el ourensano en el mismo programa con su ‘Wherever you will go’ de The Calling. Esta vez, tanto Malú como Antonio Orozco y Laura Pausini se giraron. Tras la insistencia de las dos artistas por llevárselo a su equipo, Cepeda escogió finalmente a Malú y formó parte de su equipo hasta el duelo contra Joaquín Garlí, interpretando 'Wake me up' de Avicii. Como Mónica a Amaia, Malú vaticinó un gran futuro para el “pedazo de artista”. Cepeda, uno de los favoritos y a quien cuyos ataques de nervios pueden jugarle una mala pasada en las actuaciones, se jugó con su actuación de anoche la permanencia en la Academia.

Nerea Rodríguez: 'La Voz Kids'

Esta joven concursante de la 16 edición de Operación Triunfo y se presentó en la gala 0 interpretando el tema ‘Qué hay más allá’ de la película de Disney ‘Vaiana’. Su plan antes de entrar a la Academia de Operación Triunfo era estudiar teatro musical, un proyecto que ha quedado en pausa, al menos, de momento.

La joven catalana apareció en ‘La Voz Kids’, la versión infantil del programa, cuando solo tenía 14 años. Lo hizo con el tema ‘Girls just want to have fun, compuesta por Robert Hazard e interpretada por Cyndi Lauper; pero ninguno de los 'coaches', (Malú, Rosario Flores y Bisbal) se giró para contar con ella en su equipo.

Mireya Bravo: 'Se llama copla'

Aunque ella es modelo y ya ha ganado varios certámenes de belleza, preferiría optar por la carrera musical. El estilo de la Mireya tiene sus raíces en la copla, de ahí que dos de sus artistas favoritas sean Niña Pastori y Pastora Soler. Esta joven malagueña ha resultado ser una de las más experimentadas en el escenario televisivo, puesto que su voz ha pasado por los programas de ‘Menudas Estrellas’, ‘Bravo por la Tarde’ ‘Veo, veo’, ‘Se llama copla’, donde participó en 33 galas, hasta que un ataque de ansiedad la sacó del ‘talent show’.

Raoul: 'Debut: La Voz'

Los aficionados al fútbol y seguidores del Espanyol tal vez hayan establecido algún parecido razonable entre Raoul y el delantero del equipo, Álvaro Vázquez. Pues bien, quienes lo hayan hecho tienen buen ojo, ya que los dos jóvenes son hermanos.

El joven prueba suerte en Operación Triunfo después de rozar el éxito en el programa de La Voz, donde fue escogido por Melendi para formar parte de su equipo y con quien llegó a la fase de ‘Asalto final’. Y allí se quedó, con el tema ‘I’m not the only one’ de Sam Smith. Aunque Melendi hizo público su interés por “desarrollar” el talento de Raoul, aunque finalmente no pudo ser. El tiempo dirá si Operación Triunfo servirá de trampolín para este joven talento.

Miriam Doblas (Mimi): 'Fama Revolution'

La única –por el momento- que no probó suerte en un concurso de canto: la granadina fue concursante del programa de Cuatro ‘Fama Revolution’. Allí, pudo aprender una de sus pasiones, y actualmente es bailarina y coréografa, y ha trabajado con artistas reconocidos como Miguel Bosé o Chris Brown.

Mimi fue expulsada la primera semana del concurso, a pesar de combinar en su actuación su especialidad de baile con el canto. Aunque la joven encajó con mayor entereza la despedida respecto del anterior programa.

- Ir al suplemento de Heraldo Joven