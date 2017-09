No hay edad para ser una princesa Disney

Volar como Campanilla, recorrer el mar como Ariel o vivir en un entorno como el de Pocahontas. Seguro que más de una persona ha deseado esas situaciones durante su infancia, alimentado por las mágicas producciones de Disney. La 'factoría de los sueños' ha acompañado a distintas generaciones a través de sus películas y productos de animación.

¿Quién no ha querido disfrazarse de Bella o de Hércules? Pero los disfraces de princesas, príncipes y personajes parecen estar reservados a los más pequeños. Por ello, Disney vuelve a demostrar que no hay edad para ser una princesa. La factoría ha lanzado una colección inspirada en los personajes más famosos de sus historias.

Y no, no son disfraces. No hay vestidos vaporosos, tules ni tiaras de plástico. Ahora hay 'outfits' inspirados en su amplio catálogo de títulos. Así, se pueden encontrar vestidos con los clásicos lunares blancos sobre fondo rojo que suele lucir Minnie Mouse o las manzanas de Blancanieves como estampado de un modelo.