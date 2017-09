Cuatro herramientas para buscar empleo

Si no has conseguido entrar en la carrera que querías o por cualquier motivo se presenta ante ti un año sabático y te agobia pensar en no tener nada que hacer no te abrumes: solo necesitas un plan B.

Una opción es seguir formándote, a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, buscando cursos de formación profesional u otros cursos de carácter más dinámico, por ejemplo en la Universidad Popular, en Aula Mentor, en la Casa de la Mujer, o el Casas de la Juventud y centros cívicos. Y, otra opción, es optar por talleres dirigidos a la inserción laboral o al autoempleo, sacarte un título de monitor de tiempo libre o mejorar tus habilidades informáticas, entre otros.

Talleres de iniciación a la informática para buscar empleo

Los imparte el servicio municipal Zaragoza Activa para aprender a utilizar las herramientas informáticas en la búsqueda de un trabajo. Son gratuitos y el único requisito es inscribirse de forma online en Zaragoza Dinámica.

Estrategias para encontrar trabajo

La Oficina de Emancipación Joven del Ayuntamiento de Zaragoza imparte talleres para ayudar a jóvenes de entre 16 y 35 años a insertarse en el mundo laboral durante su proceso de emancipación.

Cursos online de recursos para la búsqueda de empleo

La Oficina de Emancipación Joven del Instituto Aragonés de la Juventud imparte cursos gratuitos online para aprender a hacer un currículo, preparar una carta de presentación o enfocar una entrevista de trabajo. Dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años.

Título de monitor de tiempo libre

En Zaragoza hay más de 20 Escuelas de Tiempo Libre reconocidas por el Gobierno de Aragón donde podéis seguir un curso que os capacite para trabajar como monitor o como director en proyectos de tiempo libre con niños y jóvenes o en un comedor escolar. Los cursos duran 100 horas para el título de monitor y 150 para el de director. Se requiere ser mayor de 18 años y los precios van desde unos 175 € para monitores y 250 € para directores. Puedes encontrar más información en el Instituto Aragonés de la Juventud o en el Cipaj.

