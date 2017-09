Una oportunidad para trabajar cinco meses en el Parlamento Europeo

Buscar una salida profesional en Europa no es una opción sencilla si no cuentas con las herramientas necesarias (como la Tarjeta Profesional Europea) o cazas una buena oportunidad. Pues bien, aquí tienes una: una beca del Parlamento Europeo para trabajar durante cinco meses en el órgano institucional y, aunque indican que las prácticas no son prorrogables, la experiencia adquirida en las becas Robert Schuman tal vez te abra nuevas puertas.

¿En qué consiste la beca?

La ayuda está dirigida a titulados universitarios y su objetivo es ayudarlos a complementar su aprendizaje en la universidad y familiarizarse con la actividad práctica dentro del Parlamento Europeo.

¿Qué necesitas para poder participar?

Los requisitos para conseguir esta beca son los siguientes:

Tener la nacionalidad de un país miembro de la UE o de un país candidato a la adhesión a la misma Tener 18 años al comenzar las prácticas Dominar las lenguas oficiales de la UE Ser la primera vez que disfrutas de unas prácticas o contrato remunerado por la UE

Tres modalidades de beca

General: va dirigida a todos los que cumplan los requisitos anteriores

va dirigida a todos los que cumplan los requisitos anteriores Periodística: además de los requisitos dispuestos, los candidatos deben demostrar su experiencia profesional en el ámbito del Periodismo o su formación en dicho campo.

además de los requisitos dispuestos, los candidatos deben demostrar su experiencia profesional en el ámbito del Periodismo o su formación en dicho campo. Premio Sárajov: esta modalidad es específica para aquellos interesados en los derechos humanos.

Trámites e inscripciones

Si estás interesado en esta convocatoria puedes encontrar el formulario de las inscripciones así como más información sobre la beca en la página web del Parlamento Europeo.

Se convocan dos períodos de inscripción, en relación con las fechas de la realización de las prácticas. Así, las inscripciones recibidas entre el 15 de agosto y el 15 de octubre corresponden al período de prácticas comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio; si las inscripciones se realizan del 15 de marzo al 15 de mayo, las prácticas deberán realizarse del 1 de octubre al 28 o 29 de febrero.

