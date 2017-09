"Seguramente te preguntarás qué haces aquí y por qué estoy hablando en voz baja"

“Seguramente te estés preguntando dos cosas: qué haces aquí y por qué estoy hablando en voz baja. No sé si sabes lo que es el ‘ASMR’. Es una sensación muy relajante que sienten algunas personas. Si estás aquí, probablemente, te han retado a ver mi vídeo. Voy a intentar relajarte, que te sientas bien e, incluso, puede que sientas alguna otra sensación. Al final de este vídeo, espero haber conseguido, por lo menos, relajarte”.

Así comienza uno de los vídeos de Ana Muñoz, una joven violinista que a la que le encantan Los Simpsons, Harry Potter y los vídeos de Auronplay, y que se ha convertido en una de las ‘youtuber’ referentes y pioneras en introducir en España vídeos de ‘ASMR’. ¿Qué es eso? Grabaciones que tratan de estimular la Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, una reacción física que se produce frente a determinados estímulos visuales y auditivos y se traduce en placenteros cosquilleos por el cuero cabelludo y la espalda.

Aunque hay quienes los han descrito como “orgasmos cerebrales”, Muñoz, rechaza este término para describir lo que hace. “Yo nunca uso ese término, inconscientemente se relaciona con algo sexual y por ello evito usarlo. Prefiero definirlo como una sensación relajante, un cosquilleo...”. Cosquilleo que no todo el mundo puede sentir, quien lo hace asegura que le ayudan a relajarse y a dormir.

Los primeros vídeos aparecieron hace siete años pero no fue hasta hace tres cuando la joven emprendedora descubrió el fenómeno, muy poco conocido en España entonces, “buscando vídeos para dormir en Youtube”. Un año más tarde, inspirada por otros ‘youtubers’ internacionales, comenzó a grabar vídeos para su canal 'Love ASMR'.

“Me gusta experimentar y hacer vídeos diferentes cogiendo ideas de mis canales favoritos, mezclándolos y añadiendo ideas propias”, explica Ana Muñoz en su canal de Youtube, repleto de vídeos en los que mezcla susurros con todo tipo de técnicas para producir sonidos estimulantes para los oídos de sus seguidores: tapping, scratching, sk, hands movements, role play… “Cuando comencé a ver vídeos el ASMR, la técnica era muy poco conocido en España y notaba que hacía falta más y sentía que tenía que poner mi grano de arena”, explica en uno de sus vídeos.

Así, el usuario puede encontrar en su canal escenificaciones que lo sitúan en la consulta médico, en la peluquería, en el dentista o frente a una policía, entre otros y, aprovechando el contexto, relajarse escuchando los sonidos producidos por la joven. “Hago muchos sonidos de manos, frotándolas. También hablo bastante con una voz suave, acaricio el micro para dar la sensación de que estoy acariciando las orejas o la cabeza de quien me está viendo... Los vídeos de doctora o algún otro de atención personal como un masaje virtual, un corte de pelo o una manicura son los que mejor respuesta tienen entre los usuarios”, explica.

¿Es posible vivir del ‘ASMR’?

Ana Muñoz ha sorteado en alguna ocasión un regalo muy especial: un vídeo personalizado. Esta modalidad de vídeos también pueden solicitarse a la youtuber, que indica que “el precio depende del tiempo y esfuerzo” que le cueste hacerlo. “Normalmente me dicen lo que quieren y yo les hago un cálculo”, añade.

Además de utilizar sus propias manos u objetos personales como su violín, una pluma o un corazón con relleno de garbanzos, Ana también promociona algunos productos y los aprovecha para crear ruidos y sensaciones que le reportan algún beneficio económico, así como las donaciones que propone a través de su canal.

No obstante, aunque la youtuber considera que, “de momento, no es posible” vivir del ‘ASMR’ ya que "no deja tantos beneficios”, también dice ser “optimista” en ese aspecto.

