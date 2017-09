Ya, ya... La fiebre de Juego de Tronos se dispara por todos los rincones. Hay listados de películas pensados para amantes de la serie, un pub ambientado en el Poniente y hasta una teoría sobre cómo serían los Siete Reinos si Poniente fuese Aragón.

Los 'spoilers' van y vienen y las teorías sobre los posibles finales de la serie aterran y agradan a partes iguales. Y seguro que si eres fan de la serie te has preguntado alguna vez qué personaje podrías ser en el Juego de Tronos. Mejor uno que no muera... ¿O no?

Pues bien Beatriz Palacio ha decidido despejar las dudas de una espectadora con un nuevo truco de magia y, esta vez, hay fuego de por medio. No es fuego de dragón, estilo 'Drakaris', pero sí que es de verdad.

Para realizar este truco y predecir el personaje de Juego de Tronos que alguien podría ser Beatriz Palacios utiliza una libreta en la que aparecen apuntados los nombres de todos los personajes, un mechero y, por supuesto, sus conocimientos mágicos. ¿Qué personaje de Juego de Tronos serías tú?

Otros trucos de magia

Beatriz Palacio acerca cada jueves el fantástico mundo de la magia a Heraldo Joven y Heraldo TV con sus trucos de ilusiones y cartas.

La joven maga, miembro de la Asociación Mágica Aragonesa, organiza espectáculos para todo tipo de eventos: fiestas, comuniones, cumpleaños, cenas de empresa, entre otros.

Para los seguidores que quieran disfrutar de sus trucos diariamente, la artista se mantiene activa en las redes sociales, a través de su página de Facebook y de su canal de Youtube. Aquí tienes algunos de ellos, compartidos con Heraldo TV y Heraldo Joven:

Truco de magia con gatitos