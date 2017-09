Una ayuda para gestionar tus exámenes de septiembre

Para los estudiantes la cuesta de septiembre es más dura que la de enero. Se acabaron el sol, la playa, los festivales, la piscina… En definitiva: las vacaciones. Y, aunque los jóvenes zaragozanos se relajen inspirados en la frase “hasta después de Pilares no se hace nada”, lo cierto es que septiembre llega con una serie de responsabilidades que es mejor no eludir y, entre ellas, una bastante poco apetecible: los exámenes. Y tenemos soluciones para que no te aturulles con ellos, gestiones bien tu tiempo y termines septiembre tan limpio como terminaste los exámenes de Primaria.

“No me entra nada”

No te entra no, lo que pasa es que no te concentras porque en la biblioteca la gente habla, porque tu cabeza está en otra parte o porque no has encontrado una forma más entretenida de meterte entre pecho y espalda 200 hojas de apuntes. Y nadie te va a decir que no tienes que "echar codos", pero existen técnicas para un estudio eficiente mucho más amenas que releer cuarenta veces 98.302 párrafos, en especial si lo que necesitas es memorizar largas listas de términos, para lo cual probablemente lo mejor sea contar con efectivas reglas mnemotécnicas para agilizar tu estudio.

“Nada, no vengas que está todo lleno”

Aunque septiembre es algo menos caótico que junio o enero, seguro que reconoces el desolador paisaje: hojas que guardan sitios durante 3 horas a estudiantes fantasma, sillas robadas y planes rotos entre amigos que habían quedado a estudiar en la biblioteca en la que ya no cabe un alfiler. Para hacer frente a esta situación, la universidad suele ampliar plazas en salas de estudio durante la época de exámenes, sobre todo las de los centros universitarios, que son las que mayor demanda afrontan. No obstante, siempre es útil conocer todas las bibliotecas y salas de estudio que puedes encontrar en Zaragoza.

“Pero si me puse hace tres horas y solo me sé una frase”

Esto tiene que ver en parte con lo anterior y en parte con la gestión del tiempo personal. Hay quien prefiere ir a la biblioteca y quien considera que le cunde más estudiando en su casa. El lugar no es relevante, tu capacidad de concentración y de gestión del tiempo sí. Si te concentras mejor en la biblioteca, estupendo, pero eso implica dedicar un tiempo al desplazamiento. Si decides quedarte en casa, muy bien, pero asegúrate de que tu habitación está lejos de distracciones. Y si necesitas ayuda para gestionarte prueba con aplicaciones para organizar mejor el tiempo.

“No hay manera, el inglés nunca ha sido lo mío”

Error. Más bien, el sistema de aprendizaje de idiomas que has llevado hasta ahora no es lo tuyo. No es culpa del inglés, sino del método. Memorizar vocabulario de otros idiomas es mucho más entretenido con refranes o series de televisión, ¿Necesitas recursos?

“Un respiro, por favor”

Para que tu cabeza asimile y absorba todo lo que estás estudiando también es necesario tener momentos de descanso. Si sabes equilibrar el tiempo que dedicas a la memorización y el que dedicas al tiempo libre, podrás disfrutar de todo. Y si lo que buscas es humor te recomendamos cinco páginas de humor para los tiempos de exámenes y, por qué no, series con las que darte un capricho, siempre y cuando tengas la fuerza de voluntad necesaria para retomar el estudio al finalizar el capítulo.

“Menos mal que me voy…”

Tener un objetivo o una recompensa suele motivar para continuar con el estudio. Si eres de los afortunados que se marchan una temporada al extranjero de Erasmus, puedes utilizarlo como moneda de cambio por todo el esfuerzo invertido. No necesitas una recompensa por haber estudiado, pero ayuda mucho saber que todo el trabajo va a tener premio.

