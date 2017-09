Cómo reciclar todos esos productos que no sabes a dónde llevar

¿Sabrías reciclar bien una pajita de plástico o un preservativo? Todavía hay ciertas dudas sobre cómo pueden reciclarse determinados productos o dónde hacerlo en cada ciudad. Por ejemplo, el vidrio no es lo mismo que el cristal, por lo que no puedes reciclar una botella de batido de chocolate y un vaso en el mismo contenedor. Pero para que no tengas dudas y puedas colaborar con esta labor, el Cipaj ofrece una lista de productos y su correspondientes recursos de reciclaje en Zaragoza.

Pilas

Hay puntos específicos de recogida en las Juntas de Distrito, Alcaldías de Barrio, algunos mupis, edificios municipales y puntos limpios. También en comercios con puntos Ecopilas. Ecopilas es una Fundación para la gestión medioambiental de pilas que ha repartido en diversos centros una caja pequeña de papel cartón, dónde puedes depositar tus pilas.

Aceite usado de cocina

Existen contenedores específicos para la recogida de aceite doméstico usado en puntos limpios, centros cívicos, juntas municipales y vecinales y otros edificios municipales. El aceite debe ser depositado en los contenedores en una botella cerrada. En este mapa puedes encontrar contenedores de recogida de aceite en Zaragoza.

Móviles

Tragamóvil es una iniciativa de recogida y reciclado de residuos de telefonía móvil puesta en marcha por ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicación). Hay contenedores Tragamóvil en tiendas de telefonía, servicios técnicos, puntos limpios, universidades, superficies comerciales...

Ordenadores

La ONG África Sí, dentro de su proyecto NetWorkSchools, recoge equipos informáticos que han quedado obsoletos y los envía a colegios públicos de Ghana. Se recogen equipos con unas ciertas características técnicas.

Fluorescentes y bombillas de bajo consumo

Además de en puntos limpios, puedes reciclar fluorescentes, bombillas de bajo consumo, de descarga y leds (no bombillas de filamentos o halógenas) en comercios de electricidad y ferreterías adheridos a Ambilamp, asociación sin ánimo de lucro creada para la recogida y tratamiento final de lámparas y luminarias.

Medicamentos

Los medicamentos, así como sus envases y cajas (vacías o con restos) entran dentro de la gama de residuos tóxicos. Por esta razón, conviene que los entreguemos en las farmacias que cuentan con contenedores para que sean tratados adecuadamente. Más información.

Residuos tóxicos y peligrosos

Los residuos como pinturas o sprays, baterías y aceite de coche, películas fotográficas, adhesivos y otros considerados altamente peligrosos son recogidos por gestores autorizados por el Gobierno de Aragón. Más información.

