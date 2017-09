¿De quién es esa barba?

"Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba, si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba" cantaba Miliki en Los Payasos de la Tele. Pero las barbas que consiguieron que internet reconociese un Día Internacional de la Barba no fueron precisamente las despobladas, sino las frondosas que, aprovechando, se enmarcaban con un bigote igual de espeso.

Hacia finales de 2014 la barba se convirtió en el complemento perfecto para todo hombre que quisiese ir a la moda. Fue entonces cuando renacieron las barberías, se viralizaron consejos y trucos para cuidar la barba e, incluso, hubo quien decidió hacerse un trasplante de barba para lucir como Brad Pitt o George Clooney. Otro ejemplo de ello es que el equipo de béisbol Red Sox de Boston convirtió la barba en su bandera.

¿De dónde viene esta celebración?

Odas, libros, homenajes como el de Pierce Thiot, un proyecto llamado 'Will it Beard' que consiste en llenar su Instagram de fotografías en las que su barba está repleta de objetos diferentes. Un proyecto que incluso ha llegado a tener su aplicación para el móvil para jugar.

Y, aún así, el origen del Día Internacional de la Barba no está claramente definido. De hecho, la celebración se ha generalizado en muchos lugares el primer sábado de septiembre, promovida por la fiebre de la moda, pero ningún organismo ni institución internacional lo han reconocido como tal.

¿Eres capaz de reconocer a quién pertenecen estas barbas?