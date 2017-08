Así suenan los refranes españoles en inglés

Los refranes son dichos populares que sentencian o aconsejan algo basándose en la cultura general de un lugar y que han perdurado a través del tiempo gracias a la difusión oral de generación en generación. En otras palabras, si tu abuela siempre ha dicho "de perdidos al río" y tú te descubres un día repitiéndolo, pues "de tal palo tal astilla".

Aunque toda cultura tiene su refranero y todos tienen su jovial intríngulis, los dichos pueden tener el mismo objetivo, pero la mayoría no son una traducción literal exacta. No, de verdad, "from lost to the river" no es lo mismo que "de perdidos al río", aunque nos haga mucha gracia. En cambio, "In for a penny, in for a pound", sí que tiene un significado semejante.

No obstante, también los hay que son prácticamente una copia, kilómetros, culturas e idiomas aparte, como por ejemplo "la experiencia es la madre de la ciencia", que en inglés es algo tan sencillo como "experience is the mother of knowledge". Lo que realmente cabe preguntar es... ¿Alguien se atreve a traducir "anda, anda, la rana tose"?

Así serían realmente estos 10 refranes españoles en inglés