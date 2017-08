Juego de Tronos: así serían los Siete Reinos si Poniente fuese Aragón

Se acerca el invierno y acaban de cerrar el pub temático de Juego de Tronos. Pero no hagas un drama de ello, porque Poniente está mucho más cerca de lo que piensas. Valar Morghulis.

Lanza del Sol: Teruel, nunca doblegado, nunca roto

La capital de Dorne no es tan cálida en la versión aragonesa pero supera en número las almenas que recorren su horizonte. Frente a las tres torres del reino del sur, la esbelta Torre de la Lanza, la imponente Torre del Sol y la monstruosa Barco de Arena, Teruel puede fardar del encanto de sus baluartes mudéjares: la esbelta San Pedro, la imponente Salvador y la monstruosa San Martín, además del ‘bonus track’ de la torre de la Catedral y su cimborrio.

En la serie habrás conocido la trágica historia de amor entre Ellaria Arena Y Oberyn Martell. Pero, pese al drama, estamos seguros de que la historia de los dornienses no supera en lírica y romanticismo al desdichado desenlace de los amantes de Teruel, Diego de Marcilla e Isabel de Segura.

Bastión de Tormentas: “De Alcañiz es la furia”

Ubicación indiscutible de la fortaleza de la Casa Baratheon, un asentamiento construido para soportar rayos, truenos y tempestades. ¿Por qué Alcañiz? Es obvio: George R. R. Martín se inspiró en los redobles de tambores y bombos de la Semana Santa del Bajo Aragón para construir piedra a piedra el ambiente tormentoso y lúgubre de la familia del ciervo.

De la muralla que defendió a los alcañizanos durante años quedan todavía varios torreones que no tienen nada que envidiar al gran muro de piedra que se alza entre los escarpados acantilados de Bastión de Tormentas.

Altojardín: “El Monasterio de Piedra crece fuerte”

Rodeado de cascadas, vegetación y fauna, el Monasterio de Piedra recuerda al castillo que durante años ha sido el asentamiento de la Casa Tyrrell. ¿Acaso no imaginas a Margaery y a Olenna paseando por los jardines que baña la Cola de Caballo y urdiendo sus planes para llegar al trono?

Si bien desde los torreones de Altojardín las rosas doradas, estandarte de la familia, desde la cima del monasterio aragonés, el espectáculo es abrumador: el imponente Moncayo se adivina en un horizonte plagado de naturaleza.

Desembarco del Rey: “Oye rugir al maño”

Muchos han comparado la bandera de la capital aragonesa con el estandarte de la familia Lannister. Y estaban en lo cierto. Cersei, Jaime y Tyrion llevan dirigiendo en las sombras Zaragoza desde hace, como poco, siete años tras los muros de la Aljafería. Abandonaron su hogar, Roca Casterly, más conocido como Tarazona, para conquistar el Trono de Cierzo. Pero ya sabes lo que dicen: un maño siempre paga sus deudas y cualquier día de estos demostraremos que la verdadera heroína de la Batalla de Aguasnegras fue Agustina de Aragón.

Si todavía necesitas más similitudes solo necesitas pasearte por el Casco a las 8 de la mañana y decidir si es o no un Lecho de Pulgas. Además, el carácter de sendas capitales se asemeja. ¿O es que nunca has oído rugir a un maño cuando pierde el tranvía?

Rocadragón: “Los Monegros, tierra de fuego y sangre”

Dragones todavía no se han visto por el desierto de los Monegros, pero porque todos los indicios apuntan a que San Jorge mató al último ejemplar conocido, que estamos seguros de que tenía sangre Targaryen. Pero hay quien cree que los el ejército Dothraki y los Inmaculados todavía esperan en la gran explanada árida y terrosa que conforma los Monegros a que su Khaleesi regrese de la gran reconquista.

De hecho, como bien saben los fans, el verdadero nombre de la reina de cabellos dorados es más largo que un día sin pan y a menudo se obvian todos sus títulos, pero aquí los tienes: Daenerys de la Tormenta de la Casa Targaryen, La Primera de su Nombre, Reina de Sariñena, de los Ándalos y los que no andaron, Señora de los Siete Reinos y Salou, Khaleesi del Gran Secarral, La que no Arde (ajos come), Protectora del Reino de Aragón, Rompedora de adoquines y Madre de Dragones y Mazmorras.

Aguasdulces: Familia, deber, honor y SOS (del Rey Católico)

Como la familia de Catelyn Stark no estaba formada por grandes guerreros, utilizaba los matrimonios para unir las casas y fortalecerse. ¿Y qué hicieron Fernando el Católico e Isabel de Castilla? Pues lo mismo, señores y por ello algunos eruditos dicen que de los Reyes Católicos viene precisamente esta la tradición de los Tully.

Así que no importaba mucho si se querían como la trucha al trucho, animal que es emblema de esta familia, por aquello de aparentar. Y quien no cumplía la norma se quedaba soltero, como el Pez Negro.

Las Islas del Hierro: “Los Galachos del Ebro, donde no se cultiva”

A falta de islas buenos son Galachos, y los de juslibol no tendrán calamares, pero tienen unos siluros que son los reyes del agua dulce. La familia Greyjoy lleva años asentada en este bello rincón del paisaje zaragozano desde donde navega río abajo (tampoco mucho, unos 300 metros). Los Hijos del Galacho son de sobra conocidos por su destreza con las cañas de pescar, aunque la jornada no siempre sale como ellos esperan y, si no, que se lo pregunten a Theon, que aún no tiene pareja.

Nido de Águilas: “Tan alto como el honor de los alquezranos”

En esta localidad de la comarca del Somontano se erige la gran fortaleza ancestral de la familia Arryn desde tiempo inmemorial. Para acceder a este castillo hay que ascender la montaña pasando las Puertas de la Luna y caminando por un estrecho sendero que recuerda a las pasarelas tan características de Alquézar. Pero no os tenéis que confundir, a pesar de la locura de Lisa Arryn y de su hijo Robin, los Caballeros del Valle son gente muy simpática.

Invernalia: “Se acerca el invierno y en Benasque lo saben”

Los benasqueses se preparan para la llegada de la estación más larga de todo el año y de los peligros que aguardan más allá del muro, conocido entre los locales como el Pirineo. Dicen algunos que en las noches más frías se escuchan los aullidos de los lobos huargos que velan la estirpe de los Stark. Los Guardianes del Norte se encargan de tener a punto las pistas de esquí para que el pueblo libre disfrute y no haya conflictos que interfieran en un deseo común: derrotar a los Caminantes Blancos y celebrarlo con un buen cordero benasqués.

Algunos atrevidos aseguran que han divisado al propio Jon Nieve, conocido en Benasque como Juan Escarcha, abandonando sus noches de guardia en el Muro para darse una vuelta por tan gélidos y bellos paisajes y hacer una parada en la biblioteca para aumentar sus conocimientos, porque, según le han dicho en más de una ocasión, “no sabe nada”.

