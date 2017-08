La montaña como fuente de inspiración

Si alguna vez has subido a la cima de una montaña alta no necesitas que nadie te explique a qué huele la libertad. Y si la satisfacción y la tranquilidad huelen a algo, es a eso. Allí arriba solo se escuchan los cortes que hacen las alas de las aves autóctonas contra el viento y tu respiración. Si todavía no lo has probado, tal vez lo que te vamos a contar te motive a hacerlo. Aunque la montaña es bonita a cualquier altura, claro, como bien saben en Aragón, un país entre montañas.

El Club Montañeros de Aragón convoca la VI edición del Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal. Puede participar cualquier persona aficionada a la fotografía residente en Aragón, socios de Montañeros de Aragón o deportistas pertenecientes a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Las obras tienen que ser originales, en blanco y negro o color, enmarcadas dentro del tema de la montaña, tanto sobre el paisaje, la naturaleza o como cualquiera de sus modalidades deportivas, ya que la finalidad de este concurso es promover la afición a la montaña y sus deportes.

Si no estás seguro de cuál de tus capturas puedes elegir no te preocupes, porque se podrán presentar hasta 4 fotografías por participante.

Los premios

Los seleccionados podrán hacerse con uno de lo cuatro premios en metálico que ofrece el Club de Montañeros de Aragón, a saber: un primer premio de 450 euros, un segundo premio de 350 euros, un tercer premio de 150 euros y un premio especial para los socios de Montañeros de Aragón dotado con 100 euros.

Además, las fotografías originales serán expuestas en la muestra que se realizará posteriormente en la sede de Montañeros de Aragón.

¿Quién puede participar y hasta cuándo?

El plazo para enviar tus fotografías montañeras y probar suerte estará abierto hasta el día 15 de septiembre.

Para poder participar solo tienes que ser socio de Montañeros de Aragón, deportista federado den la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada o residente en la Comunidad Autónoma de Aragón siempre y cuando no seas un profesional de la fotografía o la filmación, en cuyo caso, puedes únicamente presentar obras fuera de concurso para la exposición, si lo deseas.

