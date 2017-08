El pub temático de Juego de Tronos donde esperar a que llegue el invierno

Para la mayoría de los mortales, se acerca el invierno. Sobre todo si vives en Zaragoza y sabes que el otoño va a pasar de largo.

Pero no para los seguidores de Juego de Tronos. Para ellos el invierno llegó hace tiempo, junto a la Gran Guerra. Pero tranquilo, si todavía no estás al día, aquí no va a haber 'spoilers', porque "solo un hombre que ha sido quemado sabe cómo es el infierno", y no queremos quemarte a ti.

Al contrario, tenemos una noticia mucho mejor. Por si todavía no lo sabías, desde el 21 de junio existe un bar donde puedes pedirte un 'Los Lannister os mandan recuerdos', un 'Lo que está muerto no puede morir' o un 'Dothraquiri'; pasear por la Sala del Trono, Meereen, el Norte, la Casa de Blanco y Negro y la Fortaleza Roja y rodearte de espadas, dragones, cuernos y hierro.

El pub de Juego de Tronos es una iniciativa Drink Company, cuyos responsables, Derek Brown y Angie Fetherston, ya se habían aventurado con pubs temáticos sobre la Navidad y sobre Mario Bros. "No teníamos elección; El cuervo de tres ojos nos escogió. Este pub es nuestra carta de amor a los Siete Reinos", explica en la web Fetherston, CEO de la compañía de bebidas.

Pero también tenemos que darte una mala noticia. Ya sabes lo que dicen, "la mayoría de los hombres negarían una verdad dura en lugar de enfrentarla", pero nosotros no somos como la mayoría y vamos a ser sinceros. Debes saber que para poder ir a este pub deberás cruzar Poniente hasta Washington DC y que este pub existe por tiempo limitado, ya que en su página web anuncian que seguirá abierto hasta el 27 de agosto. Al menos, por ahora.

Así que si decides ir, que sea pronto. Eso sí, recuerda que "cuando la nieve cae y los blancos vientos soplan, el lobo solitario muere pero la manada sobrevive". Así que, si te aventuras, ve siempre con amigos para compartir la dicha. Aunque entendemos que "los planes son como la fruta, tienen que madurar", por lo que si no puedes visitarlo, siempre queda esperar a ver con qué temática sorprende la compañía la próxima vez. Y, como consuelo, te dejamos esta lista de películas imprescindibles para fans de Juego de Tronos para que te quedes atascado en el sofá.

"Valar Morghulis".

