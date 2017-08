Siete plantas resistentes para tu escritorio que no podrás matar

Porque no tienes tiempo, porque siempre te pasas y acabas ahogando el cáctus, porque te olvidas de que tienes plantas o porque realmente no tienes muy claro cada cuánto tienes que regar la maceta. No importa el motivo, si eres de los que no consiguen mantener viva ninguna de las plantas que se compra todavía queda esperanza.

Y no una, sino siete. Porque existen plantas que, aunque necesitan ciertos cuidados, son bastante resistentes y casi autosuficientes, por lo que no debes tener miedo a olvidarte de regarlas un día (es más, mejor que no lo hagas). Además, no requieren luz solar directa, por lo que no tendrás que tenerlas en el exterior. Por fin podrás tener ese rinconcito verde que tanto alegra y refresca cualquier escritorio.