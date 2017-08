¿Marranadas culinarias o grandiosos inventos de la gastronomía?

No sabemos su origen ni su propósito. Pero nos aventuramos a decir que probablemente su nacimiento fue fruto de un "me aburro, tengo hambre" y un "a ver qué hay en la nevera", sin ánimo de ofender a ningún chef.

Todo aquel que conozca a alguien a quien le guste la pizza con piña sabe de lo que hablamos. Y si tú mismo eres esa persona, qué te vamos a contar de los históricos debates que se ciernen sobre tal plato entre amantes y detractores.

Pero la pizza con piña no es el único invento que combina sabores para quienes no todo el mundo está preparado. Esas mezclas que no terminas de definir, que no sabes si son una marranada o un invento brillante.

Porque la cocina, como cualquier arte, crece y evoluciona y cuando creías que todo estaba inventado, llegan delicias como la croquertilla que desmontan todos tus esquemas. Aunque no todos los experimentos entre fogones tienen tan buena aceptación, porque... ¿qué cara le pondrías tú a un helado de jamón? Curioso cuanto menos. Pues como esta propuesta hay cientos por la red, algunas con la firma de un chef, algunos con la firma de un ciudadano hambriento y creativo. ¿Qué opinas de ellas?

10 propuestas culinarias que no te dejarán indiferente