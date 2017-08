El secreto de las cartas viajeras

¿Por qué nos gusta la magia? ¿Es el sencillo placer de desafiar los límites que abarca nuestra lógica? ¿Es esa pequeña esperanza de adivinar el truco que con tanto recelo guardan los magos? ¿O quizás es secreto deseo de que las cosas sean tal y como se muestran: mágicas, imposiblemente posibles?

¿Y si invertimos la situación y nos planteamos qué respondería un mago a esa pregunta? Así lo hemos hecho y, cómo no, hemos hablado con la maga Beatriz Palacio, quien tiene muy claras las cosas: "la magia me gusta tanto porque juega con los límites de la lógica y nos recuerda que no hay nada imposible si luchamos por ello".

Cuatro ases serán los protagonistas del juego en esta ocasión, dos rojos y dos negros. Palacio, acompañada esta vez por la periodista Cristina Gómez, se propone teletransportarlos de unas manos a otras. ¿Lo conseguirá?

Beatriz Palacio es una artista de la Asociación Mágica Aragonesa que cada jueves ofrece en el plató de Heraldo TV un truco de magia. Los resultados pueden verse cada semana en Heraldo Joven, pero si te sabe a poco puedes seguir su actividad en las redes sociales, a través de Facebook y de su canal de Youtube. La artista también ofrece espectáculos de magia para todos los públicos, en comuniones, cumpleaños, bares, restaurantes, cenas de empresa, eventos, etc.

Este es el séptimo truco de Beatriz Palacio en Heraldo Joven y Heraldo TV. Si quieres ver otros trucos de magia de la joven maga puedes consultarlos en el siguiente listado:

