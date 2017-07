¿Sabes qué significan los símbolos de las etiquetas de la ropa?

Tan indescifrables como un jeroglífico del antiguo egipto o el mensaje que encierra el disco de Phaistos. Así son algunas de las etiquetas que cuelgan de las camisetas, pantalones o sudaderas que tienes en tu armario y cuyos símbolos resultan a veces imposibles de descifrar.

Una manera de enfrentarse a esta situación es ignorar estos símbolos, meter toda la ropa en la lavadora, ponerla en marcha como si fuera una ruleta rusa y confiar en los milagros. Pero, claro, en este caso, se corre el riesgo de que nuestro jersey haya encogido dos tallas, o que el pantalón salga tan arrugado que sea imposible de recuperar.

Una situación que viven cuatro de cada diez españoles, que no conocen el significado real de los símbolos que llevan sus prendas de vestir. Y por si no fuera suficiente, dos de cada diez reconocen que lavan sin mirarlos. Al menos este es el mensaje que se desprende de la encuesta elaborada por la cadena de lavanderías más grande de España, La Wash, según la cual, el 40% de los españoles no conocen el significado real de todos los símbolos que llevan sus prendas de vestir.