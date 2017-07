Los secretos del dinosaurio de Google y otros juegos

¿Sabes ese dinosaurio en blanco y gris que aparece en tu ordenador cuando se cuelga Internet? Pues no es el único juego que Google reserva para cuando no puedes -o no quieres- trabajar. O sencillamente para cuando quieres procrastinar unos minutillos, vaya.

Porque además de ser un buscador, Google tiene cientos de aplicaciones alternativas que no son especialmente conocidas por todos los usuarios, como por ejemplo, la opción de ver galerías de arte a través de Google Art Project; de contemplar el espacio gracias a Google Sky o comprobar la popularidad de diversos términos en Internet con el paso del tiempo a través de Google Ngram.

Y como no podía ser de otra forma, el buscador también está preparado para ofrecer actividades lúdicas de lo más variado. Entre ellas están estos cinco juegos de Google juegos que probablemente no sabías que existían.