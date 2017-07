Diez bandas sonoras que les dieron el Oscar a su película

Qué sería del momento más épico de 'Star Wars' sin la atmófera de tensión que crea su banda sonora. Quién no reconoce la canción de 'Titanic' o se le escurre una lágrima con el principio de 'Up', que cuenta el paso y el peso del tiempo tan solo con imágenes y música. A quién no le gustaría tener a banda sonora de su propia vida.

El cine permite utilizar cientos de recursos que la vida real no posee, regalando a los espectadores momentos únicos que solo pueden formar parte de la ficción. La música de fondo, es uno de ellos. ¿Recuerdas estas 10 bandas sonoras que consiguieron el premio Oscar?