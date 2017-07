¿Eres un amante de la música pop? Adivina la canción

Si has bailado al ritmo del 'Sorry' de Justin Bieber o te sabías de memoria en tu infancia la coreografía de los protagonistas de S Club 7 y su famoso 'Bring It All Back', seguramente no tengas ningún problema para alcanzar la matrícula de honor en este divertido test que te devuelve a tu más tierna juventud.

Con éxitos del pop internacional cantados por Beyoncé, Miley Cirus, Christina Aguilera, Maroon 5 o Ed Sheeran, el verdadero campeón de este test musical será quien controle sus compulsivas ganas por buscar algunos de estos 'hits' en Youtube para después bailarlos delante del espejo como si no hubiese un mañana.

Como diría la 'La vecina rubia'... ¿Quién no se haría ilusiones y le quedarían preciosas a golpe de Ed Sheeran y su 'Thinking Out Loud'? ¿O a quién no le gustaría marcarse un saludo musical como el que nos brinda Adele en 'Hello'?

Pon a prueba tus conocimientos y demuestra cuánto sabes de la cultura pop en este test con algunos de tus ídolos musicales del momento... y otros que ya lo daban todo cuando ni siquiera habías comulgado.