Bloomsbury anuncia dos nuevos libros de Harry Potter en octubre

Quizá no te haya llegado todavía la carta para ir al colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Puede que tus padres nunca te compraran una varita o una lechuza o una escoba voladora. O que las cicatrices de tus rodillas fruto de tus caídas cuando eras pequeño no sean mágicas ni te adviertan cuando el mal aceche. Pero hay algo que nunca te podrán quitar: la pasión por la literatura y la ilusión.

¿Y acaso no le hace ilusión a un verdadero fan de Harry Potter que la editorial Bloomsbury anuncie dos nuevos libros de la saga en octubre? La noticia fue oficial el pasado martes, cuando Bloomsbury la hizo pública en su actualización comercial trimestral.

El motivo de esta nueva apuesta literaria es la celebración del 20 aniversario del primer libro de la saga: 'Harry Potter y la piedra filosofal', el primer tomo de una novela que haría, a posteriori, que un jovencísimo Daniel Radcliffe, saltaría a la fama. Y no es el primer homenaje, ya que este año las redes se han volcado en recordar esta fecha tan importante para los seguidores del joven mago.

Los nuevos títulos son 'Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition' (Historia de la Magia), que viajará entre las asignaturas del colegio para magos; y 'Harry Potter: A Journey Through a History of Magic' (un recorrido a través de la Historia de la magia), que versará sobre el mundo mágico antes de que llegase a él 'el Niño que Vivió', a través de brujas, magos, hechizos, pociones, criaturas...

Con base en la información que se conoce, parece que los libros no incluirán nuevas aventuras de los tres protagonistas, sin embargo, si te gusta el mundo creado por J. K. Rowling estos libros te abrirán las puertas de Hogwarts de nuevo. Quién sabe, quizá despejes por fin tus dudas sobre a qué casa perteneces.

