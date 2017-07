Cinco razones por las que Japón enamora a Occidente

Tanto las geishas como las lolitas, así como y el resto de tribus urbanas japonesas pertenecen a un sector minoritario de la población, pero se han convertido en un símbolo de Japón conocido e imitado en Occidente. Pero el estilo y la cultura japoneses se ha introducido en Europa y Estados Unidos en numerosos ámbitos y formatos, desde la influencia en la moda con prendas como la bata de andar por casa con corte lateral, hasta en famosos artistas, como Van Gogh, quien se inspiró en paisajes japoneses para sus pinturas; o Puccini, compositor de la ópera Madama Butterfly.

A este movimiento denominado Japonismo se contrapone la fiebre de la occidentalización que comenzó en el siglo XIX en Japón, es decir, del mismo modo que el país nipón exporta su peculiar cultura, también absorbe a un ritmo vertiginoso la influencia occidental.

España, Aragón y particularmente Zaragoza han importado poseen una gran tradición cultural japonesa. En la capital aragonesa se celebra anualmente el Salón del Manga o las Jornadas de Cosplay, además de la semana cultural japonesa de la Universidad de Zaragoza. También los museos se hacen eco de este interés cultural. Ejemplo de ello es la edición completa del denominado 'manga origen' que se encuentra en el Museo de Zaragoza o las continuas alusiones a maestros y expertos de origami de la Escuela Museo de Origami de Zaragoza.

Más allá de estas manifestaciones culturales, tanto Internet como las tiendas de cómics y 'merchandising' han sido importantes canales de exportación e importación de la cultura nipona. ¿El resultado? La llegada a colectivos occidentales de

Tribus urbanas

Del oscuro 'Angura kei' donde reinan el negro, las cadenas y los peinados rectos al estrambótico 'Decora', que etiqueta a pelos de colores con puñados de accesorios también multicolor por todo el cabello, hay una auténtica gama de estilos y costumbres de tribus urbanas que parecen sacadas de un libro de fantasía.

Gastronomía

El sushi ha conquistado el mercado de occidente y los paladares de miles de personas que probablemente no habrían encontrado el gusto a comer pescado crudo de ota forma. El ramen, soba y udon, algunos tipos de fideos, también se han hecho populares en el menú y así como el sashimi o los nigiris.

Música

Aunque la industria musical japonesa no ha alcanzado todavía a la americana en Europa, el estilo japonés conocido como 'J-pop' o 'J-rock' tiene muchos seguidores y va ganando adeptos con el paso del tiempo. Un ejemplo de ello es 'Radwimps', grupo de rock encargado de poner música a la película de animación 'Your name', que ha recibido de Makoto Shinkai.

Cine y libros: anime y manga

Y hablando de cine, la industria de la animación y el manga también han sabido conquistar los corazones de occidente. Los anime como Digimon, Pokemon, Berserk, Sakura, One Piece o Evangelion, hace tiempo que triunfaron en las televisiones occidentales. Las películas producidas por Studio Ghibli ('El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke', 'Mi vecino Totoro') o la exitosa obra 'Your name', de Makoto Shinkai que muchos amantes del cine japonés califican como la mejor de todos los tiempos, también han llegado a tierras europeas.

Turismo

Es un viaje largo, pero los paisajes, la gastronomía y en general, el choque cultural, hacen que merezca la pena aventurarse a vivir una experiencia en Japón. El monte Fuji, los templos de Kamakura o el legado de hiroshima son lugares imprescindibles si programas un viaje a la tierra del sol naciente.

- Ir al suplemento de Heraldo Joven