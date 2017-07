Un diccionario de palabras bonitas para momentos inexplicables

Frente al diccionario más triste del mundo, obra de John Koening, se podría elaborar uno mucho más optimista con términos de otros idiomas y compuesto por palabras bonitas tanto para el oído como para el cerebro.

Porque existen cientos de palabras para describir sentimientos a lo largo del planeta y el único motivo por el que quizás no las conozcas es porque no formen parte del vocabulario de tu lengua materna. Y, aunque parezca mentira, existe una palabra para describir un deseo irrefrenable de libertad, que es probable que lo hayas sentido alguna vez. Es 'eleutheromania' y proviene del inglés. También hay una de origen filipino para referirse a la necesidad de querer achuchar algo porque infunde ternura ('gigil') y otra para algo más triste: 'torschlusspanik', un término alemán que recoge la emoción de sentir miedo a que el tiempo pase y no poder actuar.

¿Quieres más? El diccionario de John Koening que se menciona al principio del artículo y cuyo nombre real es 'Diccionario de las Penas Oscuras', recoge términos inventados por el autor para referirse a sentimientos y situaciones cotidianas, que habla de miedos, de melancolía, de soledad, de tristeza, de dolor. Y es una auténtica joya en la que volcarse para encontrar palabras a emociones que tú puedes haber vivido, para ver que en el mundo, alguien más, las conoce, las ha vivido, las comparte con los demás.

No obstante, en el mundo hay miles de palabras amables. Términos para referirse a emociones bonitas, agradables, bellas en sí mismas. Y merece la pena conocerlas. Así que hemos seleccionado unas cuantas palabras extranjeras que transmiten buen rollo. ¿Hacemos un diccionario de las 'Grande Alegrías'?