¿Qué fue de los niños actores de la pasada década?

1.- Isabelle Fuhrman, de 'La huérfana' (2009)

La actriz tiene ahora 20 años y no ha parado de trabajar en cine y televisión, sus papeles más importantes han sido en la película 'Los juegos del hambre' y en la serie 'Master of sex'. Recientemente ha participado en la película 'Down a Dark Hall' de Rodrigo Cortés, aún sin fecha de estreno. Además tiene su propia línea de cosméticos, dirigió dos vídeos musicales de su hermana mayor y ha producido la película 'Dear Eleanor'.

2.- Asa Butterfield de 'El Niño en Pijamas' (2008)

Al joven actor tampoco le ha faltado trabajo, con sus 20 años puede presumir de tener un currículum muy completo. Entre sus trabajos destaca la película de Martin Scorsese 'Hugo' con gran éxito de crítica y público. También ha protagonizado 'El juego de Ender', 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares', 'Un espacio entre nosotros' y 'The House of Tomorrow'.

Además de actuar, Butterfield hace y produce música y por esto fuera poco, en 2012 diseñó junto a su padre y su hermano, un videojuego de estrategia por turnos para iPad.

3.- Abigail Breslin de 'Pequeña Miss Sunshine' (2006)

Gracias a 'Pequeña Miss Sunshine', Abigail se convirtió en la cuarta actriz más joven en ser nominada a un Premio Óscar. Desde entonces ha participado en una veintena de películas entre las que destacan 'La isla de Nim', 'La decisión de Anne', 'Zombieland' y 'Maggie'. En televisión ha participado en la serie de terror 'Scream Queen' y en un remake para televisión de 'Dirty dancing' que ha obtenido muchas críticas negativas.

4.- Freddie Highmore de 'Charlie y la fábrica de chocolate' (2005)

El actor británico de 25 años consiguió el papel de Charlie Bucket gracias a Johnny Depp, con el que había trabajado el año anterior en "Descubriendo Nunca Jamás". Freddie Highmore ha protagonizado 'El triunfo de un sueño', 'Las crónicas de Spiderwick', 'Toast' y 'El arte de pasar de todo' y tiene pendientes de estreno dos películas. Además, interpreta a Norman Bates en la serie 'Bates Motel' desde 2013. También ha trabajado en doblaje en películas de animación 'Arthur y los Minimoys', 'La brújula dorada' y 'Astro Boy'.

Redacción de Patricia Martín

Autora del blog 'Entre el caos y el orden'