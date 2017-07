Cien becas para estudiar en la Universidad de Stanford de California

"Preparing leaders to address global challenges in the 21st century and beyond", o lo que es lo mismo, "Preparando líderes para enfrentar los desafíos mundiales en el siglo XXI y más allá". Esta es la carta de presentación de la Universidad de Stanford de California y la verdad es que no suena nada mal, porque desafíos va a haber.

Por ello la Universidad de Stanford, interesada en conocer jóvenes de todo el mundo con dotes de liderazgo y creatividad, ofrece 100 becas dirigidas a estudiantes internacionales, así como estadounidenses, que deseen cursar cualquiera de los programas que ofrece la institución.

Si estás interesado en vivir la experiencia de estudiar en una universidad internacional, esta puede ser tu oportunidad.

La formación

La Universidad de Stanford, con más de 125 años, engloba disciplinas tanto de la rama de ciencias como de humanidades.

Dentro de las oportunidades del programa de becas 'Knight Hennsessy' , el estudiante beneficiario podrá aprender a comunicar, colaborar e innovar en el campo de diversas disciplinas para desarrollar su liderazgo a través de una metodología intensa, experimental y multidisciplinar, que tiene como objetivo que cada joven se desarrolle tanto a nivel personal como dentro del colectivo a través de desafíos y situaciones extrapolables a la realidad. Como apoyo, los alumnos contarán con diversos mentores, "líderes establecidos en ambientes informales y formales" con quienes podrán compartir información y experiencias.

Los requisitos

Los requisitos para poder optar a una de las cien becas son estar graduado y demostrar ciertos conocimientos mínimos de inglés, que variarán en función del programa seleccionado por el futuro estudiante.

La dotación de las becas 'Knight Hennessy' cubren los gastos de matrícula y también otros gastos académicos relacionados. Además, también ofrecen ayuda para que el alojamiento y la manutención sea más asequible para el alumnado.

El plazo de presentación de solicitudes para acceder a estas becas finaliza el próximo 27 de septiembre de 2017. ¿Te imaginas estudiando en California?

