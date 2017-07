La dieta de Wonder Woman

La alimentación ha tenido una parte fundamental para lograr semejantes resultados. Gadot hace gala de un estilo de vida sano que comienza todas las mañanas con “un batido con perejil, apio, manzana verde y jengibre", según ha dicho en una entrevista a la revista Trimmed & Toned.

¿Y con qué alimenta una superheroína el resto del día? Tras su batido, Gal comienza la jornada con huevos, fruta y café. Para mantener el tejido muscular se necesita una gran cantidad de proteína animal, tanto de pescado y como de carne. Entre el 30-40 por ciento de su ingesta nutricional diaria proviene de verduras crudas o cocidas. Su comida favorita es la tostada de aguacate. En su Instagram sube con frecuencia las tostadas que come de esta fruta tropical.

Pero también Wonder Woman tiene un lado humano y sabe que una dieta sana a todas horas es imposible de mantener, así que a veces se concede ciertas excepciones. Para ella, poder seguir adelante con la disciplina alimentaria exige hacer trampa alguna vez, siempre que es permisividad esté controlada. Es la gracia de poder saltarse el régimen la que hace que tenga sentido el resto del tiempo. "Me encanta la comida y me encanta probarlo todo, pero al mismo tiempo quiero lo mejor para mi cuerpo. No hay ningún alimento que haya eliminado del todo, pero tengo cuidado con las cantidades”, ha dicho Gadot.

Siguiendo las declaraciones de Gadot ante el estreno de ‘Wonder Woman’ y las fotos de comida que sube a su Instagram podemos determinar la dieta de esta superheroína.

Este sería el manual para tener el cuerpo de una Mujer Maravilla:

- Beber mucha agua. Mantenerse hidratado ayuda a evitar la sensación de hambre y es un requisito para poder entrenar con el máximo rendimiento.

- Entre un 30 y un 40% de la dieta debe consistir en verduras. El resto, proteína vegetal y carbohidratos

- No te prives de lo que te gusta. Concederse algún capricho esporádico permite volver luego con fuerza a la dieta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, si se hace ejercicio con frecuencia, el metabolismo quemará rápidamente esos excesos. Incluso un plato de pasta o un hamburguesa, de vez en cuando, no causan ningún daño a la dieta.

- No te quedes solo con un tipo de actividad física. Repetir siempre las mismas rutinas de esfuerzo hace que el cuerpo se acostumbre y consuma menos haciendo el mismo ejercicio. Gal Gadot alterna boxeo, artes marciales, cardio y resistencia.

