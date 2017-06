¿Sabrías decir si estos países tienen monarquía o república?

España es uno de los más de 40 países del mundo que tienen una monarquía como forma de gobierno, en este caso parlamentaria. La responsabilidad del rey es hereditaria y vitalicia y, en el caso de España, se mantiene este cargo reservado a los hombres, que pueden decidir abdicar en sus sucesores tal y como hizo Juan Carlos I en su hijo y actual rey, Felipe VI.

Aunque esta posibilidad no siempre es una opción. En el caso de Japón, el emperador no puede, por ley, abdicar. La última vez que el máximo representante nipón hizo algo así fue hace 200 años, cuando Kokaku tomó la decisión de retirarse. No obstante, el actual líder japonés, Akihito, ha mostrado públicamente su intención de modificar esta tradición debido a que a sus 84 años preferiría dejar las responsabilidades de un emperador a alguien más joven y con más energía. En Japón el emperador es el símbolo del pueblo, pero a pesar de que realiza algunas funciones representativas del jefe de estado y es reconocido como tal a nivel internacional, no dispone de poderes reservados.

Frente a este tipo de monarquías se encuentran las absolutas en las que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son ostentados por un único monarca y que rigen el gobierno de algunos países como Arabia Saudita o Suazilandia.

¿Sabrías decir cuáles de estos países tienen monarquía y cuáles república?