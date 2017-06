Este verano, invierte tu tiempo en preparar tu futuro

Llegan las vacaciones, se acercan dos meses en los que, si eres estudiante, el tiempo libre se multiplica y puedes dedicarte a viajar, descansar, disfrutar del buen tiempo y, también, sin mermar tus expectativas de descansar, a invertir algo de ese tiempo libre en formarte.

Pero ten en cuenta que apuntarte a cursos intensos o campamentos no es la única opción para poder demostrar que 'no estás perdiendo el tiempo'. El verano es tiempo para disfrutar de una lectura reposada o, por ejemplo, repasar tus curriculums para que, al entregarlos a partir de septiembre estén perfectos. ¿Estás seguro de que no hay ninguna falta de ortografía? Repasa tu currículum con esta tabla periódica de dudas ortográficas y asegúrate.

¿Eres de los que prefieren aprovechar las vacaciones viajando? No hay mejor excusa que salir al extranjero para practicar los idiomas que has estado estudiando en invierno o, incluso, tener un primer contacto con otros porque no es el inglés el único idioma que puede abrirte las puertas de un puesto laboral. Antes de elegir tu destino, será mejor que consultes cuáles son los idiomas más útiles del mundo para encontrar trabajo. Pero si los ahorros no te dan para saltar fronteras este verano, no hay problema. Aquí te dejamos un truco para que puedas practicar otras lenguas de una forma muy divertida, sin gastar dinero y sin salir de casa: aprende idiomas con tu canción favorita.