Todo lo que necesitas saber para viajar en tren este verano

Si estás pensando en organizar un viaje en tren ya sea de ámbito nacional o internacional conviene que conozcas todas las opciones, más que nada porque si no sabes que puedes tener descuentos por ser joven o aún no tienes claro en qué consiste un InteRail no te lamentes después. Aquí lo tienes todo detallado como regalo veraniego de la Guía de Verano para Jóvenes del Cipaj. ¡Que aproveche!

Opciones para viajar en tren este verano

RENFE. Aplica diferentes descuentos según el tipo de tren, ida y vuelta, grupos. Con carácter general, los menores de 26 años con Carné Joven Europeo tienen un 20% de descuento y con el ISIC descuentos especiales.

Puede ser adquirida por jóvenes de entre 14 y 26 años. La edad máxima para la compra: 25 años. Ofrece unos descuentos del 30 al 50% sobre la tarifa general para todos los trenes AVE y de larga distancia en trayectos nacionales. Su p 50 €.¿ se encuentra a la venta en la web previa cumplimentación del formulario establecido. InteRail. Es un pase que permite viajar en las compañías participantes de 30 países europeos y también el tránsito marítimo entre Italia y Grecia, según las características de la modalidad escogida. La gama de pases InterRail comprende los InterRail global, flexible y por país. Puede ser adquirido por personas con residencia permanente en Europa durante al menos los seis meses previos a la compra. Existe un descuento de interrail para jóvenes que se destina a quienes no tengan cumplidos los 26 años el primer día de validez del pase. Es personal e intransferible, por lo que es necesario acreditar la identidad y fecha de nacimiento mediante la presentación del DNI, pasaporte o certificado de residencia. 15% con carné ISIC.

Más información en Renfe:

Huesca. José Gil Cávez, 10.

Teruel. Camino de la Estación, s/n.

Zaragoza. Estación Delicias. Avda. Navarra, 80.

Teléfono: 902 320 320

Página web

Otras webs con ofertas para viajar por Europa

TGV

Cafe y tren

Railfaneurope. Web con enlace a todos los ferrocarriles nacionales en Europa:

