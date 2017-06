¿Conoces este truco de magia?

"Nada por aquí, nada por allá..." y de pronto sucede algo que te deja con la boca abierta. A quienes disfrutan con la magia, ya sea viéndola o creándola, seguro que les suenan esas palabras.

La magia tiene ese 'qué se yo' que consigue que te replantees por un momento si la razón te está fallando o realmente esa persona que acaba de adivinar tu carta tiene poderes, porque tú no has apartado la vista de sus manos y aún así no sabes cómo lo ha hecho.

Pues bien, una buena noticia: Beatriz Palacio, la única mujer de la Asociación Mágica Aragonesa, trae a Heraldo Joven la magia de las cartas, para quienes disfruten de esa sensación agridulce que se siente al ver cómo un mago te ha troleado y, sin embargo, quieran que vuelva a repetir el truco, como para cerciorarse de que puede llegar a entenderlo. ¿Lo harás esta vez?

