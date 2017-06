Las fotos que no debes publicar en Facebook

Subir una foto a una red social se ha convertido en un acto tan natural como poco reflexionado para los millones de usuarios de estas plataformas digitales. Hay quien podría pensar que no hay ningún peligro, que esa foto familiar tan entrañable no tiene interés para nadie más allá del entorno cercano y que la configuración de la privacidad de la cuenta es más que suficiente para proteger su intimidad. Además, no se suele preguntar a las personas que aparecen en la imagen si desean estar expuestas para siempre en internet.