Binky, una 'app' para bloquearlos a todos

Típico: revisando tus redes sociales te has topado con 5 recetas deliciosas, 7 posts sobre cómo perder peso para lucir maravilloso en verano, una foto de tu ex pasándoselo de estupendamente, 25 entradas de gente quejándose de su vida y un completo álbum de fotos de todas las personas que ya están de vacaciones y les ha dado el tiempo justo para llegar a la playa y hacerse una foto. Y ya estás harto pero, no sabes por qué, nunca dejas de hacer 'scroll'.

Imaginamos que los diseñadores de 'Binky' han pensado en alguien que se sienta identificado con todo lo anterior para crear su aplicación: un espejismo de red social en la que, aunque siempre tiene actualizaciones y podrás pasarte el rato bajando y bajando, nunca verás nada que no te guste, ni siquiera tendrás amigos ni contactos. Eso sí, si eres un cotilla tampoco disfrutarás mucho con ella.

Lo que hace esta aplicación es ofrecer una lista infinita de cosas aleatorias (animales, flores, estrellas) sobre las que el usuario puede indicar su satisfacción con un "Me gusta" o incluso compartirlas (con nadie). Pero lo mejor de la aplicación es que se puede comentar, sin tener que escribir nada, puesto que el propio software se encarga de escribir de forma predeterminada. Total, nadie va a leerlo jamás.

Las opciones que da la aplicación para interactuar contigo mismo.

La pregunta que surge es: ¿y para eso no es mejor quitarse las redes sociales directamente? Bueno, hay quien opina en la propia 'App Store', que "la mejor manera de utilizar esto es como comentario o Rebink, tomar una captura de pantalla de esto, y luego publicarla en un sitio más mundano como Facebook. ¡Esto es increíble!". Aunque también los hay de la opinión de que "esta aplicación probablemente sólo se hizo como una broma", aunque añade que "ya había dejado de usar las redes sociales por las razones exactas que están en la descripción, pero esta aplicación realmente trae una sonrisa a mi cara".

Eso sí, si te pica el gusanillo y quieres probarla, que sepas que es gratuita, pero solo disponible en la App Store, por el momento.

